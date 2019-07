WALLIX : Oddo BHF reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Oddo BHF a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 24 euros sur Wallix après l’annonce de l’acquisition de Trustelem, spécialisé dans la gestion des accès dans le cloud (IDaaS). « Bien que modeste, cette acquisition marque le début d’une stratégie de croissance externe qui devrait s’intensifier progressivement sur 2019/20 », explique le bureau d’études. Ce dernier précise que cette opération permet une extension de l’offre vers l’IAM (gestion des identités et des accès), un marché complémentaire au PAM (gestion des accès à privilèges).Au sein de l'IAM, poursuit le broker, l'IDaaS reste la branche la plus porteuse, avec un taux d'équipement attendu à 40% d'ici 2022 au sein des grandes et moyennes entreprises, contre seulement 5% actuellement.