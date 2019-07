WALLIX : rachète Simarks (PEDM).pour 1,3 million d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Wallix, éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, annonce l’acquisition de la société Simarks, un éditeur espagnol expert du « Privilege Elevation and Delegation Management » (PEDM). Les solutions de PEDM permettent de mettre en oeuvre des règles de sécurité qui limitent la portée d’actions des utilisateurs et des administrateurs, protégeant ainsi l’ensemble des postes de travail et environnements des utilisateurs d’erreurs ou de malveillances.Facilement déployables sur de larges parcs informatiques, elles protègent les utilisateurs contre les menaces comme les ransomwares et les malwares, tout en leur offrant une grande flexibilité et une véritable autonomie d'usage sous le contrôle systématique de la Direction des systèmes d'informationLe prix d'acquisition est de 1,3 million d'euros intégralement payé en numéraire, auquel s'ajouteront des compléments de prix éventuels en fonction de la performance de Simarks et de la présence de ses fondateurs dans la structure.