WALLIX : signe des accords de distribution à l'international

Wallix poursuit le passage à l'échelle de son réseau de distribution en Europe Moyen Orient et Afrique avec la signature de partenaires distributeurs sur les marchés clés. Ces distributeurs assurent la promotion et la commercialisation des offres de Wallix auprès de leur réseau de revendeurs. Cette approche renforce à la fois la proximité avec les clients et le dynamisme commercial local, tout en démultipliant la force commerciale du groupe à l'échelon International, a indiqué le spécialiste de la gouvernance des comptes à privilèges.