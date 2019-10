CROISSANCE ORGANIQUE DE +35% DU CHIFFRE D'AFFAIRES, GAIN DE 211 NOUVEAUX CLIENTS

INVESTISSEMENTS INTERNES EN LIGNE AVEC LE PLAN AMBITION21

DEUX ACQUISITIONS STRATÉGIQUES QUI PORTERONT LEURS FRUITS DES LE 2 ND SEMESTRE

SEMESTRE TRÉSORERIE NETTE DE 31,6 M€

CONFIRMATION DE LA DYNAMIQUE ATTENDUE AU 2ND SEMESTRE

WALLIX GROUP, éditeur de solutions de cybersécurité et de gouvernance des accès au système d'information, annonce ses résultats semestriels 2019[1].

Données consolidées en K€ 1er semestre 2018 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 5 425 7 329 Autres produits opérationnels (production immobilisée, subventions …) 2 027 1 995 Total charges d'exploitation -9 288 -13 027 Dont charges du personnel - 5 275 - 7 801 Dont autres charges d'exploitation - 2 543 - 3 374 Dont dotations aux amortissements et aux provisions -1 050 -1 539 Résultat d'exploitation -1 836 - 3 702 Résultat net -1 828 - 3 705

RETOUR À UNE CROISSANCE ORGANIQUE FORTE AU 1ER SEMESTRE

Le 1er semestre 2019 de WALLIX a été marqué par le retour à un rythme en ligne avec l'ambition du plan 2021. Les ventes ressortent à 7 329 K€ en hausse organique de 35% portées par une acquisition clients très dynamique puisque WALLIX affiche 211 nouvelles références sur la période contre 96 au S1 2018. Cette performance atteste la capacité de WALLIX à conserver des positions fortes auprès des opérateurs de taille intermédiaire tout en gagnant des parts de marché sur les grands comptes dans les secteurs sensibles. Le gain de contrats cadres pluriannuels, associé à l'augmentation de la part récurrente du chiffre d'affaires passée de 38 à 40%, conduit à une plus grande visibilité sur l'activité.

La dynamique redevient très solide en France (+33%) après un exercice 2018 marqué par un certain attentisme des grands donneurs d'ordre lié à la mise en œuvre de la directive NIS et du RGPD, ce qui confirme la position de WALLIX comme fournisseur de référence de solutions de cybersécurité auprès des Opérateurs d'Importance Vitale (OIV).

Cette croissance très soutenue a été menée en parallèle d'un programme d'investissements ambitieux avec le recrutement net de 51 collaborateurs sur un an glissant et une extension de la couverture internationale avec l'ouverture de bureaux à Munich pour couvrir la zone DACH [2] ainsi qu'à Boston pour adresser le marché nord-américain. Le groupe a musclé son dispositif dans toutes ses zones de conquête ce qui s'est traduit par une croissance à l'international de 39%, ce dernier représentant dorénavant 34% des ventes du groupe.

Enfin, WALLIX a ouvert un centre de développement dédié aux Cloud-Based Security Services[3] à Rennes qui développera des offres innovantes sur la sécurisation des accès et des process applicatifs sensibles dans le cloud avec un plan de recrutement engagé de 20 ingénieurs.

Au 30 juin 2019, le groupe est en phase avec le calendrier de mise en place du plan Ambition21 avec :

Un effectif riche de 145 talents (plus de 160 à date) qui sera porté à 250 collaborateurs d'ici à la fin du plan ;

Une présence internationale complétée sur les marchés prioritaires comme la zone DACH ou l'Amérique du Nord ;

Un mouvement largement engagé d'enrichissement de l'offre avec une solution de PAM[4] intégrant dorénavant le Privileged Elevation Delegation Management (PEDM) et les cloud-Based Security Services.

HAUSSE PILOTÉE DES CHARGES D'EXPLOITATION, CONSOMMATION DE CASH MAÎTRISÉE

Ces efforts continus d'investissement ont logiquement conduit à une hausse maîtrisée des charges d'exploitation, en augmentation de 40% à 13 027 K€, portant le résultat d'exploitation à -3 702 K€. L'essentiel de l'effort d'investissement se retrouve dans les charges de personnel (+2,5M€). En l'absence d'endettement financier et de charge d'impôt, le résultat net ressort à -3 705 K€.

Au 1er semestre, en dépit des importantes opérations d'investissement ayant généré un flux de -1 635 K€, la consommation de cash est restée maîtrisée, à -3 119 K€. À fin juin, la trésorerie nette de dettes financières ressort à 31,6 M€ pour 35,6 M€ de capitaux propres. Post-clôture, WALLIX a encore solidifié son assise financière avec la mise en place en juillet d'un crédit bancaire de 3 M€ sur 5 ans qui permet d'optimiser la structure bilantielle du groupe et d'accroître sa flexibilité financière en profitant de conditions de financement avantageuses.

DOUBLE ACQUISITION STRATÉGIQUE

WALLIX a mené de front la mise en œuvre du volet organique du plan Ambition21 et deux opérations de croissance externe qui lui ont permis de renforcer son offre en intégrant deux pépites technologiques :

La société Trustelem, un leader technologique sur le segment de de l'Identity As a Service (IdaaS), constitue un 1er pas pour WALLIX en direction de l'IAM (Identity Acess Management) un marché adjacent au PAM. Cette brique constituant la pierre angulaire de l'offre Cloud Based Security Services du groupe ;

La société espagnole Simarks qui dispose d'une offre de pointe sur la sécurisation des terminaux à travers une solution de Privileged Elevation Delegation management (PEDM). Cette dernière permet de contrôler les privilèges des utilisateurs pour protéger l'organisation contre les ransomwares et les malwares. À travers cette opération, WALLIX étend son offre historique de PAM à l'ensemble du parc informatique incluant le poste de travail.

Les deux nouvelles sociétés sont consolidées dans les comptes depuis juillet et leur intégration se déroule conformément au plan prévu. Leurs offres jouent un rôle différenciateur clé dans certains appels d'offres menés par le groupe.

PERSPECTIVES 2019

WALLIX entend réaliser une forte croissance organique sur la seconde partie de l'année, dans la droite ligne de celle du 1er semestre tout en maintenant un effort d'investissement comparable à celui du S1 2019. La part des charges rapportée au chiffre d'affaires devrait en effet atteindre un point haut en 2019, avant de diminuer progressivement sous l'effet conjugué de la hausse des volumes et d'une croissance relative plus modérée des investissements. La progression du chiffre d'affaires permettrait alors d'absorber progressivement les charges opérationnelles pour tendre vers l'équilibre d'ici fin 2020 et atteindre l'ambition d'une marge à deux chiffres à l'issue du plan.

WALLIX devrait dans le même temps s'atteler au second semestre à finaliser l'intégration de ses acquisitions avant de reprendre à partir de 2020 une politique plus active de croissance externe.

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Ce premier semestre a été marqué par le retour à une croissance plus conforme aux standards et aux ambitions de WALLIX. Parallèlement, nous avons continué à mettre en place les jalons nécessaires à la réalisation de notre plan Ambition21 avec une couverture à l'International étendue, un réseau de distributeurs étoffé, une offre enrichie et à l'état de l'art, une organisation plus structurée et enfin deux premières opérations de croissance externe. Il nous faut maintenant profiter des leviers mis en place pour accélérer encore notre développement et remplir les objectifs ambitieux que nous nous sommes assignés. »

Prochaine publication : le chiffre d'affaires annuel 2019, le 13 février 2020

À PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 670 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.



[1] Les comptes semestriels consolidés ont été arrêtés par le Directoire et examinés par le Conseil de surveillance le 15 octobre 2019. Les comptes ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux comptes et le rapport financier sera publié au plus tard le 31 octobre 2019.

[2] Allemagne, Autriche et Suisse germanophone

[3] Services de sécurité basé sur le cloud

[4] Privileged Access Management

