Wallix : VIVE CROISSANCE ORGANIQUE AU 1ER SEMESTRE 2019 DÉPLOIEMENT ACCÉLÉRÉ DU PLAN STRATÉGIQUE AMBITION 21

· +35% DE PROGRESSION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE

· RETOUR À LA CROISSANCE FORTE EN FRANCE, POURSUITE DE L'EXPANSION INTERNATIONALE

· ACQUISITION DE 2 PÉPITES TECHNOLOGIQUES EN LIGNE AVEC LE PLAN STRATEGIQUE 2021

· 32 M€ DE TRESORERIE NETTE ET UNE NOUVELLE LIGNE DE FINANCEMENT DE 3 M€

· NOUVELLE DISTINCTION AU FORBES FUTUR40

WALLIX GROUP (ALLIX : FR0010131409 - Euronext Growth), éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, publie son chiffre d'affaires du 1er semestre 2019.

Données auditées, en K€ S1 2018 S1 2019 Variation Chiffre d'affaires consolidé 5 425 7 328 +35% France 3 635 4 837 +33% International 1 790 2 491 +39%

Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP, déclare : « Ce premier semestre 2019 marque un retour à l'hypercroissance plus conforme au potentiel de WALLIX et à nos ambitions. Le groupe continue ainsi d'acquérir un nombre important de clients sur les segments publics et middle-market avec 211 nouveaux clients. Nous avons capitalisé sur les relations nouvelles tissées avec les grands groupes publics et privés, caractérisées par des contrats d'envergure sur des périmètres d'intervention étendus, pour répondre au caractère désormais indispensable de l'équipement en solutions de PAM. Le retour d'une dynamique commerciale très soutenue en France s'est fait parallèlement à la poursuite du développement à l'international qui continue son ascension rapide dans le mix d'activité. À l'issue du 1er semestre 2019, l'activité du groupe est donc plus importante, plus récurrente et plus internationale que jamais.

En parallèle, nous continuons d'investir activement dans nos équipes et la création de nouvelles offres. WALLIX a notamment finalisé deux opérations de croissance externe en suivant scrupuleusement la feuille de route définie dans notre plan stratégique Ambition 21 : acquérir de nouvelles briques technologiques, étendre l'offre aux marchés adjacents au PAM et accélérer le déploiement à l'international. Trustelem, avec sa solution disruptive de gestion des identités en mode service dans le cloud, et Simarks, avec une offre de protection des parcs informatiques de dernière génération contre les malwares répondent parfaitement à ces critères. Cette dernière opération nous offre également une ouverture vers les marchés hispanophones. Nous abordons ainsi les prochains semestres avec beaucoup d'ambition et un profil de croissance renforcé. »

RYTHME DE CROISSANCE TRÈS SOUTENU

En K€ S1 2018 S1 2019 Variation Licences 3 105 4 211 +36% Maintenance & services 2 321 3 117 +34% Chiffre d'affaires Consolidé 5 426 7 328 +35%

WALLIX a réalisé une forte croissance au cours du 1er semestre 2019 avec des ventes en progression de +35% à 7,3 M€ conséquence d'un nombre de clients passé de plus de 750 au 31 décembre 2018 à près de 1.000 au 30 juin 2019. Le 1er semestre 2019 ressort même en hausse séquentielle par rapport au 2nd semestre 2018 (+2%) en dépit de la traditionnelle saisonnalité de l'activité. La croissance est homogène entre les ventes de licences (+36%) et les prestations de Maintenance & services (+34%). La part récurrente du chiffre d'affaires, intégrant les revenus de maintenance et les abonnements, ressort à 40% au 1er semestre 2019 contre 38% au 1er semestre 2018.

La France a renoué avec des volumes en nette progression avec un chiffre d'affaires en hausse de +33% à 4,8 M€. L'international a poursuivi son développement rapide avec une nouvelle croissance de +39%, correspondant à des ventes de 2,5 M€ soit 34% de l'activité.

· En France, la croissance a été alimentée par les grands comptes avec des gains de nouveaux contrats et des commandes issues des contrats cadre signés en 2018. Cette évolution, en partie liée à la politique de la rationalisation des achats « cyber » des grandes organisations, s'est traduite par 3,2 M€ de facturations sur la période dont près de la moitié générée par des contrats cadres. WALLIX a continué d'augmenter son volume d'affaires avec les secteurs sensibles notamment dans les secteurs de l'aéronautique et de la défense avec de nouvelles références prestigieuses. WALLIX a en outre obtenu le label UAF certifiant l'utilisation de la solution Bastion de WALLIX par les armées françaises.

· À l'International, WALLIX a capitalisé sur ses investissements récents, et notamment l'ouverture de son bureau à Munich pour superviser les opérations dans la zone DACH/Eastern, qui tirent la croissance du groupe. WALLIX a parallèlement étoffé son réseau de partenaires sur ses marchés cibles avec la signature d'Infinigate en Allemagne, de e92plus au Royaume-Uni et de Comguard en Afrique/Moyen-Orient. Ces nouveaux distributeurs devraient contribuer à la croissance des semestres à venir.

ACCÉLÉRATION DU PLAN AMBITION 21

En parallèle de cette puissante conquête commerciale, WALLIX a poursuivi ses investissements afin de maintenir le développement rapide nécessaire à la réalisation de son plan Ambition 21 pour devenir un éditeur de logiciels de la Cybersécurité d'envergure mondiale. Le groupe a mené une politique active de recrutements sur la période avec des effectifs du groupe passés de 94 collaborateurs au 30 juin 2018, à 127 au 31 décembre 2018 puis 145 collaborateurs au 30 juin 2019. Les profils recrutés sont principalement tournés vers les fonctions commerciales à l'international et le département R&D. Ce dernier a été renforcé par l'ouverture d'un nouveau centre à Rennes, le 2ème du groupe, dédié au développement de nouveaux services de cybersécurité opérés dans le cloud (CBSS[1]). Les équipes du centre travailleront sur de nouvelles solutions de confiance complémentaires à l'offre de sécurité des accès PAM WALLIX Bastion afin d'élargir son domaine d'expertise dans la sécurisation des identités, des accès et dans la protection des données. Le groupe bénéficiera de l'écosystème numérique Rennais en pointe sur la cyberdéfense.

32 M€ DE TRÉSORERIE NETTE À FIN JUIN 2019

WALLIX dispose d'une trésorerie nette de 32 M€ au 30 juin 2019 contre 35 M€ au 31 décembre 2018. Cette consommation de trésorerie maîtrisée, au regard des investissements réalisés sur le semestre, illustre la gestion rigoureuse des charges et permet à WALLIX d'envisager une politique de croissance externe ambitieuse tout en tendant vers son objectif de rentabilité à 2 chiffres à terminaison du plan.

En juillet 2019, le Groupe a signé un crédit bancaire de 3 M€ sur 5 ans pour optimiser sa structure de financement, profiter de conditions attractives et renforcer sa capacité à saisir des opportunités de croissance externe dans le cadre du plan Ambition 2021.

UNE OFFRE ENCORE ENRICHIE PAR L'ACQUISITION DE DEUX PÉPITES TECHNOLOGIQUES

Au cours d'un semestre déjà riche en événements, WALLIX a réalisé deux opérations de croissance externe qui ont été finalisées début juillet. Ces acquisitions vont considérablement renforcer le portefeuille d'offres de WALLIX Group et s'inscrivent parfaitement dans la lignée du plan Ambition 2021 :

- La startup française Trustelem a développé une technologie d'Identity as a Service (IDaaS), d'une remarquable simplicité d'utilisation avec un coût de possession très compétitif. Cette solution, déjà adoptée par des premiers clients, permet à WALLIX d'adresser un marché adjacent au PAM parmi les plus dynamiques de l'IAM[2], avec l'ambition d'étendre l'accès à ce type de solutions pour les entreprises de taille moyenne et les filiales distantes de grands groupes ;

- La société espagnole Simarks a développé une solution de PEDM[3] qui permet d'étendre les fonctionnalités de sécurité du PAM, le cœur de métier de WALLIX, à l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise et de sécuriser l'usage des postes de travail, souvent un des premiers véhicules de cyberattaque, face aux malwares. Ce rachat va en outre permettre à WALLIX de renforcer sa position en Espagne et par extension en Amérique latine.

Ces deux sociétés ont été acquises pour un montant combiné de 2,3 M€ (1 M€ + 1,3 M€) intégralement en numéraire et seront intégrées dans les comptes de WALLIX Group à compter du 1er juillet 2019.

NOUVELLE DISTINCTION AU FORBES FUTUR40

WALLIX GROUP a été sélectionné pour la 3ème année consécutive au sein des Trophées Futur40, regroupant les champions de la croissance en France. Ce palmarès, établi par Forbes France, en association avec PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, l'association de la Finance Française Paris Europlace et la Fédération des Investisseurs Individuels et des Clubs d'investissements (F2iC), récompense les 40 PME et ETI (hors valeurs financières et foncières), cotées sur Euronext à Paris et éligibles au PEA-PME, qui ont affiché les plus forts taux de croissance de leur chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices.

Jean-Noël de Galzain a déclaré à cette occasion : « C'est une grande fierté d'être distingué pour la 3ème année de rang dans ce palmarès qui récompense les 40 champions français de la croissance. Cela atteste notre capacité à maintenir un rythme de développement très rapide, à représenter à bon niveau le secteur de la cybersécurité auprès des investisseurs, et constitue un bel encouragement pour toutes nos équipes à continuer nos efforts. »

Prochaine publication : résultats semestriels 2019, le 16 octobre 2019

À PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 670 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d ' ns sur www.wallix.com



[1] Référence : Cloud Based Security Services

[2] Identity Asset Management

[3] Privileged Elevation & Delegation Management

