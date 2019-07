SIMARKS, SPECIALISTE EUROPEEN DU PEDM[1], VIENT RENFORCER L'OFFRE BASTION POUR LA POSITIONNER PARMI LES PLUS COMPLETES DU MARCHE

WALLIX GROUP (Euronext – ALLIX) éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, annonce l'acquisition de la société Simarks, un éditeur espagnol expert du « Privilege Elevation and Delegation Management » (PEDM). Les solutions de PEDM permettent de mettre en œuvre des règles de sécurité qui limitent la portée d'actions des utilisateurs et des administrateurs, protégeant ainsi l'ensemble des postes de travail et environnements des utilisateurs d'erreurs ou de malveillances. Facilement déployables sur de larges parcs informatiques, elles protègent les utilisateurs contre les menaces comme les ransomwares et les malwares, tout en leur offrant une grande flexibilité et une véritable autonomie d'usage sous le contrôle systématique de la Direction des Systèmes d'Information (DSI). Grâce à cette acquisition WALLIX consolide sa position de leader sur le marché du PAM en se dotant d'une offre qui répond selon Gartner[2] à l'une des plus grandes priorités des décideurs qui investissent sur ce secteur.

BestSafe : la solution PEDM pour les Endpoint et les infrastructures

La solution PEDM BestSafe de Simark permet d'élever les privilèges des utilisateurs sur leur Endpoint « à la demande » et seulement sur les applications et les actions autorisées par la DSI évitant à ces dernières de donner les droits d'administrateurs complets aux utilisateurs, une pratique dangereuse mais parfois mise en œuvre faute de meilleures solutions disponibles. Les DSI peuvent ainsi appliquer facilement le principe vertueux du moindre privilège et faire face aux cybermenaces.

Simarks : une expertise reconnue et une ouverture commerciale sur les marchés hispanophones

Basée à Madrid (Espagne), Simarks a démarré la commercialisation de ses logiciels en 2018 en s'appuyant sur une équipe de 5 collaborateurs. A la genèse du développement de Simarks, Jorge Marcos, son CTO qui fort d'une expérience de plus de 20 ans dans les architectures système du monde bancaire a su répondre à cet enjeu de protection des parcs bureautiques et postes utilisateurs à l'échelle d'organisation d'envergure mondiale. Sous sa direction, Simarks a développé une solution innovante avec un parcours utilisateurs simplifié qui rend le métier de la sécurisation des postes de travail simple et sans impact sur la productivité.

Plusieurs déploiements expérimentaux ont été conduits auprès de clients majeurs notamment dans le secteur bancaire, un des secteurs historiques du succès commercial de WALLIX. Cette dynamique devrait d'ailleurs se confirmer dans les mois à venir avec la promotion du PEDM au travers du réseau de distribution actuel de WALLIX, et avec l'ouverture prochaine d'une entité en Espagne et de relais commerciaux en Amérique latine avec la signature à terme de premiers contrats avec des clients significatifs.

Jean-Noël de Galzain, Président de WALLIX GROUP commente : « L'acquisition de Simarks est une belle opportunité de compléter l'offre de WALLIX sur son segment de marché de référence le PAM avec une solution qui permet d'étendre les fonctionnalités de sécurité du PAM sur l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise et de dérisquer l'usage du poste de travail comme véhicule de cyberattaque d'ampleur telles que les récentes attaques Wanacry, Petya, NotPetya... Outre le fait d'étendre nos marchés couverts à l'Espagne et à l'Amérique du Sud nous hissons l'offre de WALLIX à l'état de l'art du PAM avec une offre compétitive au rang mondial. »

Jorge Marcos déclare : « Rejoindre le groupe WALLIX est une formidable opportunité de voir les solutions Simarks commercialisées sur de nouveaux marchés. Nous allons bénéficier de la puissance opérationnelle d'un éditeur européen tout en décuplant notre capacité d'innovation. »

Le prix d'acquisition est de 1,3 Million d'Euros intégralement payé en numéraire, auquel s'ajouteront des compléments de prix éventuels en fonction de la performance de Simarks et de la présence de ses fondateurs dans la structure. Cet accord porte sur 100% des actions Simarks.

À PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 670 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 160 revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

