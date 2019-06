Wallix : WALLIX OUVRE UN NOUVEAU CENTRE DE DEVELOPPEMENT DÉDIÉ A LA CYBERSECURITE ET AUX SERVICES CLOUD

PLACÉ SOUS LA DIRECTION DE JEAN-MARC GUYOT NOUVEAU VP ENGINEERING CLOUD BASED SECURITY SERVICES

WALLIX (Euronext : ALLIX), éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, a inauguré ce 26 Juin et en présence des représentants de la Région Bretagne et Rennes Métropoles, son nouveau centre de recherche et développement Rennais dédié aux Services de Cybersécurité et au Cloud - Cloud Based Security Services (CBSS). La direction du centre de R&D est confiée à Jean-Marc Guyot, nouveau Vice-Président Engineering Cloud Based Security Services de WALLIX.

WALLIX s'installe à Rennes et ouvre son deuxième centre de R&D spécialisé dans le développement de nouveaux services de cybersécurité opérés dans le cloud (CBSS). Les équipes développeront de nouvelles solutions de confiance complémentaires à l'offre de sécurité des accès PAM[1] WALLIX Bastion afin d'élargir son domaine d'expertise dans la sécurisation des identités, des accès et dans la protection des données. WALLIX a déjà lancé en Mai 2018 sa première offre de Cybersécurité dans le cloud avec WALLIX DataPeps, son service de chiffrement de bout en bout qui permet de sécuriser les échanges de données et les applications qui sont hébergées ou opérées en mode SaaS. La société a choisi de confier à Jean-Marc Guyot la direction de ce nouvel établissement : il aura en charge le développement de nouveaux services ainsi que l'animation de projets stratégiques qui fédèrent à la fois des acteurs de la filière industrielle (Hexatrust[2], CSF – Comité Stratégique de Filière[3]- Industries de Sécurité, Numérique et autres…) en lien avec les besoins de la Défense (Direction Général de l'Armement, COMCYBER,…) et de la Région (Rennes Métropole, Région Bretagne, Pôle d'Excellence Cyber). …).

Pour atteindre ces objectifs WALLIX a mis un place un plan de recrutement ambitieux sur la région Rennaise, avec plus de 20 postes[4] de recherche et développement à pourvoir d'ici fin 2019.

Jean-Marc Guyot est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École Telecom ParisTech, ainsi que de l'ESSEC- Philips Business School Program. Jean-Marc Guyot a pris ses fonctions chez WALLIX en février 2019 et est également membre du Comité de Direction de WALLIX. Il déclare : « Les Services de Cybersécurité dans le Cloud -Cloud Based Security Services- constituent une partie importante de notre plan stratégique Ambition21 ; prendre la direction du centre de R&D de Rennes est un challenge formidable que j'accepte avec enthousiasme, et contribuer à la construction de ce nouveau site ainsi que du futur de notre entreprise est une fierté et une responsabilité stimulante. »

Jean-Marc Guyot a débuté sa carrière en 1995 chez LSI Logic en tant qu'architecte système avant de rejoindre en 2000 Philips Semi-conducteurs (NXP), en tant que Directeur Marketing des produits de démodulation numériques.

En 2004, il cofonde Silembia, une startup française qui conçoit des « puces virtuelles » et dont il gèrera la vente à Silicon Labs, avant de prendre les rênes de la fusion des équipe Silembia & Silicon Labs en tant que Directeur de la Business Unit Video Broadcast installée à Austin, Texas.

En 2012, de retour en France, il crée Softurion, une nouvelle startup dans le monde du logiciel de gestion financière à destination des particuliers. En septembre 2014, il rejoint ENENSYS Technologies pour créer la Business Unit Telecom se concentrant sur la technologie LTE Broadcast et initie le développement des premières solutions logicielles virtualisées et distribuées du groupe. Il sera membre actif du comité de normalisation 3GPP.

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 770 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.'inform sur www.wallix.com



