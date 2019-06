Wallix : WALLIX RENFORCE SA DYNAMIQUE SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET SANTÉ ET NOMME JEAN-PIERRE BARRÉ AU POSTE DE RESPONSABLE DU SECTEUR PUBLIC

PLUS DE 200 COMPTES CLIENTS DANS LE SECTEUR PUBLIC

WALLIX REFERENCÉ AU CATALOGUE DES CENTRALES D'ACHATS ET SUR LES PLUS GRANDS MARCHÉS PUBLICS FRAN (UGAP[1], RESAH[2], SIPperec[3] …)

WALLIX BASTION SOLUTION DE RÉFÉRENCE POUR LA SANTE, LES HEBERGEURS DE DONNÉES DE SANTÉ, LES HOPITAUX ET L'EDUCATION

EN FRANCE, UNE ÉQUIPE DE 5 PERSONNES EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE AU SECTEUR PUBLIC

WALLIX (Euronext : ALLIX), éditeur de solutions de cyber-sécurité et de gouvernance des accès au système d'information, renforce sa Direction Commerciale avec la nomination de Jean-Pierre Barré au poste de Responsable du Secteur Public. Doté d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur de l'IT, Jean-Pierre Barré participera activement à la promotion, la distribution, la conquête et la fidélisation de l'offre de PAM[4] WALLIX Bastion certifié CSPN par l'ANSSI sur le marché public.

Les administrations françaises accélèrent leur transformation numérique, l'expérience utilisateur et la proposition de services en ligne s'avérant désormais indispensables, elles font cependant grandir leurs surfaces d'attaques et de vulnérabilités (un agent public sur deux estime que son administration n'est pas capable de gérer une cyberattaque[5]). Soumis à de nombreuses réglementations (NIS, RGDP, HDS, LPM…) et travaillant sur des données personnelles et des données critiques, le marché public français doit faire face à de nombreux challenges : la sécurisation d'un Système d'Information, la gestion et la collecte sécurisée de données d'objets connectés (IoT) ou également la disponibilité et protection des données hébergées dans le cloud. Au travers de ses solutions de protection des données, de sécurisation des accès et des identités, WALLIX accompagne les organisations publiques dans tous ces enjeux qui sont au cœur d'une transformation digitale réussie. Fort de sa base clients et après avoir remporté grâce à ses partenaires en 2018 plusieurs marchés pluriannuels clés (UGAP, RESAH, SIPPEREC…), WALLIX a fait du secteur public et santé une des priorités de son développement commercial.

Le recrutement de Jean-Pierre Barré s'insère dans la stratégie de croissance de WALLIX présenté dans son plan Ambition21 visant à créer un champion européen de la cybersécurité d'ici 2021.

De formation technico-commerciale, Jean-Pierre Barré dispose d'une forte expérience dans le domaine du développement commercial au sein d'intégrateurs de hautes technologies. C'est d'ailleurs chez SCC, acteur majeur européen de l'intégration et des services informatiques d'infrastructure et également partenaire revendeur de WALLIX, que Jean-Pierre Barré a évolué au cours de ces 8 dernières années. En tant que Business Developer il a pu collaborer avec les plus grands acteurs du marché IT comme Hewlett Packard Entreprise, Dell EMC ou Huawei sur des typologies de comptes allant de la PME aux grandes entreprises. Le secteur public a toujours fait partie du portefeuille de Jean-Pierre Barré qui possède une grande connaissance des centrales d'achats et des marchés publics.

Jean-Pierre Barré déclare : « C'est une fierté et une chance de contribuer à faire de WALLIX le leader européen de la cybersécurité de demain. J'ai choisi WALLIX pour l'expertise de ses équipes reconnue sur le marché du PAM, et pouvoir contribuer au développement d'un Éditeur Français sur le marché stratégique de la cybersécurité. »

A PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le WALLIX Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 770 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de revendeurs et intégrateurs. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA et compte parmi ses actionnaires de référence TDH, société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

Le WALLIX Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.'inform sur www.wallix.com



ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs

Théo MARTIN

Tél. 01 53 67 36 75 / wallix@actus.fr



Relations Presse Finance

Nicolas BOUCHEZ -

Tél. 01 53 67 36 74 / nbouchez@actus.fr

Agence MCC

Martine Camilotti

Tél. 06 60 38 20 02 / martine.camilotti@agencemcc.com





[1] Union des groupements d'achats publics

[2] Réseaux des Acheteurs Hospitaliers

[3] Syndicat Intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et réseaux de communication

[4] Privileged Access Management

[5] L'observatoire des politiques publiques Ifop, EY et Acteurs Publics

