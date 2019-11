Walmart Inc. : Début de mouvement

Données financières (USD) CA 2020 523 Mrd EBIT 2020 21 856 M Résultat net 2020 14 540 M Dette 2020 56 280 M Rendement 2020 1,76% PER 2020 23,8x PER 2021 23,5x VE / CA2020 0,76x VE / CA2021 0,74x Capitalisation 344 Mrd Prochain événement sur WALMART INC. 14/11/19 Q3 2020 Présentation des résultats - Pre-Recorded Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 34 Objectif de cours Moyen 123,93 $ Dernier Cours de Cloture 120,98 $ Ecart / Objectif Haut 15,7% Ecart / Objectif Moyen 2,44% Ecart / Objectif Bas -16,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre C. Douglas McMillon President, Chief Executive Officer & Director Gregory B. Penner Non-Executive Chairman Dacona Smith Chief Operating Officer & Senior VP-Sam's Club Brett M. Biggs Chief Financial Officer & Executive Vice President Clay Johnson Enterprise Chief Information Officer & EVP