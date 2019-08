Walmart : Jefferies reste à 'achat', remonte sa cible

16/08/2019 | 14:40

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Walmart avec un objectif de cours rehaussé de 120 à 127 dollars, après des résultats trimestriels jugés 'solides, en dépit de vents contraires de taille pour le secteur (droits de douanes, craintes de récession, météo)'.



'Les investissements en cours dans les prix, le mix, la chaine logistique et les technologies élargissent le fossé entre Walmart et ses concurrents, le plaçant en bonne position pour des gains de parts de marché continus', estime l'intermédiaire financier.



Jefferies juge les objectifs révisés pour l'exercice en cours 'atteignables', et la valorisation, bien que proche de ses plus hauts de 15 ans, 'justifiée au vu de la dynamique et de la visibilité sur l'expansion de la marge opérationnelle sous-jacente'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.