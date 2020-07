Flipkart rachète des magasins de gros de Walmart en Inde

Bombay (awp/afp) - Le géant du commerce en ligne Flipkart a annoncé jeudi racheter à sa maison mère Walmart la chaîne de magasins de gros en libre-service Best Price en Inde, avant de lancer sa propre plateforme de vente en ligne de produits de gros début août.

"Nous proposerons désormais nos capacités technologiques, logistiques et financières aux petites entreprises dans tout le pays", a commenté dans un communiqué le PDG de Flipkart Kalyan Krishnamurthy.

Le montant de la transaction n'a pas été révélé.

Avec Best Price, gérée depuis 2009 par le distributeur américain Walmart, l'entreprise de Bangalore met la main sur une chaîne de 28 magasins qui revendique plus d'un million de membres, essentiellement de petits détaillants qui forment la colonne vertébrale du marché indien. Les salariés de Best Price devraient être repris par Flipkart.

La transaction intervient à quelques jours du lancement en Inde de Flipkart Wholesale, une nouvelle plateforme de commerce en ligne qui se spécialisera dans les produits de gros.

Le rachat de Best Price vise à accélérer le passage au commerce en ligne des petites enseignes, très nombreuses dans l'économie indienne et à concurrencer l'américain Amazon.

Lancé en mai par le richissime homme d'affaires indien Mukesh Ambani, JioMart est également un concurrent sérieux en matière d'e-commerce.

Désireux de se renforcer en Inde, qu'ils voient, avec 1,3 milliard d'habitants, comme un important relais de croissance, Facebook et Google ont récemment acquis des parts de Jio Platforms, la filiale numérique de Reliance Industries, pour des montants respectifs de 5,7 et 4,5 milliards de dollars (4,9 et 3,9 milliards d'euros).

"La concurrence sur ce créneau devrait s'accroître considérablement dans un futur proche", a estimé auprès de l'AFP Shweta Gupta, un consultant de TechSci Research.

afp/rp