USA/Ampoules-Des distributeurs poursuivis par une université

30 juillet (Reuters) - L'Université de Californie a assigné mardi en justice cinq grands groupes de distribution qu'elle accuse d'avoir enfreint quatre brevets relatifs à des ampoules LED "filament", appelées aussi ampoules "Edison" ou "vintage".

Sont ainsi poursuivis auprès d'un tribunal de Los Angeles Amazon.com, Walmart, Target, Bed Bath & Beyond et Ikea.

Les brevets sont liés à la "réinvention de l'ampoule électrique" - dit l'université - par une équipe de chercheurs de l'Université de Californie dirigée par Shuji Nakamura, lauréat du Prix Nobel de Physique en 2014.

L'université réclame des dommages et intérêts non précisés et veut que les distributeurs concernés concluent des accords de licence.

Aucun des distributeurs n'a réagi dans l'immédiat.

(Jonathan Stempel Wilfrid Exbrayat pour le service français)