WALMART : UBS passe à l'Achat

UBS a relevé sa recommandation de Neutre à Achat et rehaussé son objectif de cours de 130 à 135 dollars sur Walmart Inc. La banque helvète souligne que le grand distributeur est sur le point d'accélérer la croissance de ses bénéfices. Pour l'analyste, le géant américain entre dans une phase de croissance amplifiée des revenus grâce notamment à une amélioration de sa boucle de productivité et l'importance croissance du e-commerce.La maison d'études anticipe désormais un bénéfice par action ajusté de 5,03 dollars pour 2021, 5,60 dollars pour l'exercice 2022 et 6,15 dollars pour 2023 contre respectivement 4,85 dollars, 5,50 dollars et 5,84 dollars dans sa précédente note.