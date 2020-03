WALMART : réduit les horaires d'ouverture de ses magasins

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Dans un contexte de crise sanitaire, le distributeur américain Walmart a annoncé le weekend dernier réduire les horaires d'ouverture de ses magasins : ceux qui ont les horaires les plus étendus ouvriront désormais à 6h du matin pour fermer au plus tard à 23h. Les magasins ayant déjà des horaires plus réduits ne changeront pas. Pour Dacona Smith, COO du groupe, l'initiative vise à laisser le temps aux employés de reconstituer les stocks afin de répondre à la demande des clients, ainsi que de procéder au nettoyage des magasins pour limiter la propagation du coronavirus.