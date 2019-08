Walmart : La fusillade dans un supermarché d'El Paso qualifiée d'acte terroriste

(Actualisé avec qualification terroriste, intention de requérir la peine de mort, précisions)

par Julio-Cesar Chavez

EL PASO, Texas, 4 août (Reuters) - La fusillade pendant laquelle un homme armé d'un fusil a tué 20 personnes samedi dans un supermarché Walmart d'El Paso, située au Texas à la frontière avec le Mexique, est désormais traitée comme un acte de terrorisme interne, a annoncé dimanche le procureur fédéral John Bash.

Le suspect, un homme blanc d'une vingtaine d'années qui s'est rendu aux autorités après avoir ouvert le feu sur les clients en grande majorité hispaniques du supermarché, coopère avec les enquêteurs, a déclaré le chef de la police d'El Paso, Greg Allen.

Il semble qu'il s'était procuré légalement l'arme du crime, a-t-il ajouté pendant une conférence de presse. Le tireur a également blessé 26 personnes.

Il s'agit de la huitième fusillade la plus meurtrière aux Etats-Unis, juste derrière celle de San Ysidro en 1984, qui avait fait 21 morts.

Le bureau du procureur d'El Paso a annoncé dimanche qu'il requerrait la peine de mort contre le suspect.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, avait déclaré dans la nuit que la tuerie s'apparentait à un crime de haine, à caractère raciste. "Je ne veux pas m'avancer au-delà des preuves", avait-il cependant ajouté.

Le tireur présumé est un homme blanc de 21 ans vivant à Allen, dans la banlieue de Dallas, une ville située à 1.000 km à l'est d'El Paso, ont indiqué les enquêteurs.

D'après des médias, citant des sources judiciaires, il se nomme Patrick Crusius. Il s'est rendu aux policiers.

Greg Allen a annoncé que les autorités étaient en possession d'un manifeste rédigé par le suspect, ce qui "indique un lien potentiel avec un crime de haine".

"RÉPONSE À L'INVASION HISPANIQUE"

Un document de quatre pages publié sur 8chan - un site souvent utilisé par les extrémistes - qui semblerait avoir été rédigé par le suspect, présente cette attaque comme une "réponse à l'invasion hispanique au Texas" et son auteur apporte son soutien à l'auteur présumé de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a tué 51 personnes dans deux mosquées au mois de mars dernier.

La zone urbaine transfrontalière formée par El Paso et Ciudad Juarez, de l'autre côté du Rio Grande, au Mexique, compte 2,5 millions d'habitants. C'est la principale communauté bilingue et binationale d'Amérique du Nord.

Le président mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, a indiqué que trois ressortissants mexicains avaient été tués dans la fusillade et que six autres avaient été blessés.

Une chaîne de télévision locale, KTSM, a diffusé sur son site internet des images qu'elle a présenté comme des photos du suspect prises par des caméras de télésurveillance du Walmart. Ces images montrent un jeune homme de race blanche portant des lunettes, un pantalon kaki et un t-shirt sombre avec dans les mains ce qui semble être un fusil d'assaut.

Sur Twitter, le président Donald Trump a dénoncé un "acte de lâcheté". "Je sais que je me tiens aux côtés de tout le monde pour condamner l'acte odieux d'aujourd'hui. Aucune raison ni excuse ne justifiera jamais de tuer des innocents", écrit-il.

La police a lancé un appel aux dons de sang pour aider les blessés. Selon la presse locale, de longues files d'attente se font formées dans les centres médicaux, dont certains ont dû dire aux futurs donneurs de revenir dimanche.

Les fusillades de masse sont très fréquentes aux Etats-Unis. Dimanche dernier, un adolescent a tué trois participants d'une foire en Californie avec un fusil d'assaut, avant de retourner l'arme contre lui.

Et dans la nuit de samedi à dimanche, une autre fusillade a fait au moins dix morts, dont le tireur présumé, à Dayton, dans l'Ohio. L'identité et le mobile du suspect ne sont pas encore connus. (avec Alex Dobuzinskis à Los Angeles et Tim Reid à Las Vegas Arthur Connan, Henri-Pierre André et Tangi Salaün pour le service français)