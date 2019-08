Walmart : bien orienté avec une note de broker favorable

16/08/2019 | 15:40

Walmart prend 1,5% sur les premiers échanges à Wall Street, sur fond de propos positifs de Jefferies qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 120 à 127 dollars sur le titre du numéro un mondial de la distribution.



'Les investissements en cours dans les prix, le mix, la chaine logistique et les technologies élargissent le fossé entre Walmart et ses concurrents', estime le broker, qui juge les objectifs pour l'exercice en cours 'atteignables', et la valorisation 'justifiée'.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.