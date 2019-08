Walmart : consensus battu au 2e trimestre

15/08/2019 | 13:25

Walmart annonce avoir engrangé un BPA ajusté en repli de 1,5% à 1,27 dollar sur son deuxième trimestre comptable, battant néanmoins de cinq cents le consensus, et un profit opérationnel en baisse de 2,9% à 5,6 milliards de dollars.



Ses revenus se sont accrus de 1,8% à 130,4 milliards de dollars (+2,9% hors effets de changes), dont une hausse de 2,8% des ventes en comparable pour l'enseigne Walmart aux Etats-Unis, tirée par un bond de 37% des ventes sur Internet.



Le géant américain de la grande distribution affirme relever ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, anticipant désormais un BPA ajusté 'en légère hausse' ou 'en légère baisse' par rapport à celui de l'année dernière.



