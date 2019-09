Walmart : extension de l'option Delivery Unlimited

12/09/2019 | 10:21

Walmart annonce ce jeudi qu'il prévoit d'étendre cet automne son option de livraison d'épiceries Delivery Unlimited à 1.400 magasins, l'implantant ainsi dans toutes les 200 zones urbaines où Grocery Delivery est présent.



Le géant américain de la distribution rappelle que le programme Delivery Unlimited offre aux clients la possibilité de recevoir des commandes illimitées de produits alimentaires, moyennant une commission de 98 dollars par an ou de 12,95 dollars par mois.



Il prévoit de rendre son service Grocery Delivery disponible dans 1.600 magasins et plus de 50% des Etats-Unis vers la fin de l'année, étant précisé que l'abonnement au service est assorti d'une période d'essais gratuite de 15 jours.



