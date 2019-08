Walmart : le partenariat avec BuzzFeed s'élargit

20/08/2019 | 14:53

Walmart a annoncé mardi une extension de son partenariat avec le site de recettes de cuisine Tasty, propriété du groupe de presse américain BuzzFeed.



Aux termes de l'accord, les internautes consultant les 4000 recettes disponibles sur l'application Tasty pourront directement commander les ingrédients nécessaires à leur fabrication à partir du site Walmart.



Les clients auront la possibilité de se faire livrer leurs produits, ou d'aller les récupérer dans quelque 2500 points de vente répartis à travers les Etats-Unis.



Le partenariat entre Walmart et BuzzFeed s'était jusqu'ici traduit par la conception d'une ligne d'ustensiles de cuisine écoulés à plus de quatre millions d'unités depuis mars 2018.



