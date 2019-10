Walmart : nouveau CEO pour Walmart US

11/10/2019 | 10:13

Walmart annonce la nomination de John Furner comme nouveau directeur général (CEO) de sa division Walmart US, à partir du 1er novembre prochain, en remplacement de Greg Foran qui a occupé ces fonctions ces cinq dernières années.



John Furner occupe depuis 2017 le poste de CEO de Sam's Club, autre enseigne du groupe Walmart. Dans ses nouvelles fonctions, il reportera directement au directeur général du groupe, Doug McMillon. Son successeur chez Sam's Club sera désigné ultérieurement.



Greg Foran quittera le géant américain de la distribution pour prendre la tête d'Air New Zealand Limited. Il restera néanmoins auprès de Walmart jusqu'au 31 janvier prochain pour assurer une transition en douceur.



