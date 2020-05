Walmart : partenariat en ligne avec thredUP

27/05/2020 | 13:40

Pour s'adapter à l'évolution des besoins des consommateurs, Walmart fait part ce mercredi d'un partenariat en ligne avec la plateforme thredUP, lui permettant d'entrer sur le marché de la revente de vêtements de mode sur Internet.



'A partir de ce jour, les clients peuvent trouver sur www.walmart.com/thredup près de 750.000 articles d'occasion dans les vêtements pour femmes et enfants, accessoires, chaussures et sacs à main, souligne le géant américain de la grande distribution.



