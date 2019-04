Disney : Credit Suisse maintient son conseil

10/04/2019 | 17:10

Credit Suisse maintient sa recommandation 'neutre' sur le titre Disney, ainsi que son objectif de cours de 114 dollars, en s'attendant à une interface utilisateur 'impressionnante' pour le prochain service de diffusion en continu Disney +.



Le bureau d'analyses a déclaré qu'il attendait une liste considérable de partenaires de distribution, ainsi que la meilleure gamme de films de bibliothèque et de films premium jamais mis à disposition dans un service de streaming. Credit Suisse a également indiqué que le contenu original du service devrait également être de grande qualité.



' Disney dispose incontestablement du contenu, des marques, du marketing et de la distribution mondiale pour lancer avec succès Disney +, mais la clé du succès est l'exécution et la gestion du désabonnement, étant donné que le service est léger sur la quantité de contenu télévisé pour les clients non enfants ' indique Crédit Suisse.



