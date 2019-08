Disney : Credit Suisse relève sa recommandation

08/08/2019 | 17:16

Plus forte baisse du Dow Jones hier, Disney signe aujourd'hui l'une des meilleures performances de l'indice des 30 principales valeurs américaines, à la faveur d'un relèvement de recommandation des analystes de Credit Suisse.



Dans une note envoyée à ses clients, le courtier indique avoir rehaussé son opinion sur le titre de 'neutre' à 'surperformance' et porté son objectif de cours de 130 à 150 dollars.



S'il reconnaît que le lancement du service de vidéo à la demande du géant des médias pourrait s'avérer 'plus compliqué et plus coûteux que ce qu'attendent les investisseurs', Credit Suisse dit percevoir moins de risques de déception sur les performances du groupe suite à la vague de révisions à la baisse qu'ont entraîné ses derniers résultats trimestriels.



Le broker s'attend par ailleurs à ce que l'optimisme des investisseurs s'élève à l'approche du lancement officiel du service de streaming 'Disney+', prévu en novembre.



Enfin, Credit Suisse dit anticiper une série de succès en salles dans les mois qui viennent, notamment avec les sorties du neuvième opus de 'Star Wars' et de 'la Reine des Neiges 2'.



L'action Disney progresse actuellement de 1,4% à 136,8 dollars.



