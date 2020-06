AGENDA DES SOCIETES JUSQU'AU VENDREDI 3 JUILLET 2020

PARIS (awp/afp) - Voici l'agenda prévisionnel des sociétés jusqu'au vendredi 3 juillet 2020 (heure de Paris)

SAMEDI 27 JUIN 2020

FRANCE

Retrait des rayons et rappel par Carrefour de charcuteries italiennes produites par la société Fumagalli - (jusqu'au 3 juillet)

PARIS: Grève contre les suppressions d'effectifs à NextRadioTV (BFMTV/RMC) - (jusqu'au 29)

ALLEMAGNE

FRANCFORT: Lufthansa: négociations autour d'un plan de sauvetage de 9 milliards d'euros de l'Etat allemand - (jusqu'au 30 juin)

FRANCFORT: Wirecard secoué par un scandale financier autour d'1,9 milliard d'euros introuvables - (jusqu'au 31 août)

CANADA

VANCOUVER: Suite des procédures dans la demande d'extradition de la dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou -

RUSSIE

NORILSK: Pollution aux hydrocarbures près de Norilsk et opérations de nettoyage - (jusqu'au 1er juillet)

LUNDI 29 JUIN 2020

FRANCE

LILLE: Camaïeu : date butoir pour que les repreneurs déposent leur dossier au tribunal de commerce -

PARIS: Orchestra-Prémaman : résultats consolidés pour l'exercice 2019-2020 (après Bourse) -

PARIS: Trigano - c.a. 3e trimestre 2020 (après bourse) -

FESSENHEIM: Arrêt définitif de la centrale nucléaire de Fessenheim dans la nuit de lundi à mardi - (jusqu'au 30)

PARIS: Rassemblement devant le ministère de la Transition écologique à l'appel du syndicat des taxis locataires LUT qui demande plus de licences - Rue de Saint-Simon, angle du bd Saint-Germain (7e) (07H00)

PARIS: Audiences télé du mois de juin (Médiamétrie) - (15H00)

PARIS: Séances: 16H00 et 21H30 : Deuxième lecture de la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles (demande du groupe CRCE) - (16H00)

USA

NEW YORK: Visioconférence publique du Conseil de sécurité de l'ONU sur le conflit entre l'Ethiopie, l'Egypte et le Soudan sur la construction du barrage éthiopien sur le Nil -

JAPON

YOKOHAMA: Nissan : Assemblée générale ordinaire - (03H00)

BELGIQUE

BRUXELLES: Réunion par vidéoconférence des ministres de l'Agriculture et de la Pêche de l'UE -

MARDI 30 JUIN 2020

FRANCE

PARIS: AXA - Assemblée générale -

PARIS: Air France reprend progressivement ses vols -

PARIS: LVMH - Assemblée Générale Annuelle -

PARIS: Scor : Assemblée générale -

PARIS: Salon Global Industrie Connect - Salon Digital. (jusqu'au 3 juillet)

PARIS: Audience au Tribunal Judiciaire de Paris sur un référé pour demande d'expertise de la 5G - Parvis du Tribunal de Paris - (17e) (09H00)

ISSY-LES-MOULINEAUX: Accor - Assemblée Générale annuelle 2020 - Tour Sequana - 82 rue Henri Farman (10H00)

PARIS: L'OCDE publie son rapport annuel sur l'agriculture et les aides à l'agriculture - (11H00)

PARIS: Rassemblement de salariés d'André, en redressement judiciaire - André Haussmann - 2 rue de l'Isly (8e) (11H00)

BLAGNAC: Airbus: comité de groupe européen - (12H00) (jusqu'au 1er juillet)

MARSEILLE: Des associations déposent plainte pour des pollutions industrielles sur le littoral sud de Marseille, suivi d'une conférence de presse - (14H00)

MARSEILLE: Dépôt d'une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui au sujet d'une friche industrielle marseillaise - Devant le palais de justice Place Monthyon (14H00)

PARIS: SER - Présentation du rapport 2020 de l'Observatoire des énergies de la mer Etat des lieux de la filière en France - (14H30)

MERCREDI 1 JUILLET 2020

FRANCE

PARIS: Foncière Argan - c.a. (après Bourse) -

Réouverture progressive des frontières françaises avec les pays hors zone Schengen -

REIMS: Travail dissimulé dans le milieu viticole: 6 personnes et 3 entreprises comparaissent pour avoir exploité une centaine d'étrangers - Tribunal correctionnel (09H00) (jusqu'au 3)

PARIS: Conférence de presse d'Agrial - Résultats annuels 2019 et perspectives 2020 - Visioconférence (09H30)

PARIS: Entreprises de l'eau - Assemblée Générale - (11H00)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BOBIGNY (15E CHAMBRE): Délibéré au procès d'un "marchand de sommeil" accusé d'avoir logé dans des conditions indignes 25 personnes dans un pavillon divisé en 12 logements à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) - (13H00)

NANCY: Arrêt de la cour d'appel pour un responsable jugé pour la mort de trois ouvriers fauchés par une rame Alstom en 2011 - (13H30)

USA

NEW YORK: Rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole aux Etats-Unis - (17H30)

JAPON

TOKYO: Chiffres des ventes de véhicules neufs (juin) -

TOKYO: Réouverture du parc Tokyo Disney -

ALLEMAGNE

ESSEN: Germanwings: un tribunal allemand rend sa décision au sujet des dommages et intérêts accordés après le crash dans les alpes en 2015 -

MUNICH: Présentation d'un nouveau concept pour le Salon de l'automobile (IAA) - or Ort auf dem Gelände der Messe München (Eingang über ICM - Internationales Congress Center München - Am Messesee, 81823 München) und digital per Live-Konferenz auf www.iaa.de (11H15)

GB

LONDRES: Ryanair prévoit le redémarrage de 40% de ses vols -

AUTRICHE

VIENNE: Reprise des vols de Laudamotion -

GRÈCE

Réouverture de tous les aéroports de Grèce aux vols internationaux et des arrivées par mer -

RUSSIE

MOSCOU: Date butoir de remise au gouvernement d'un rapport sur le développement de l'énergie nucléaire -

Entrée en vigueur d'une loi obligeant la préinstallation d'applications sur les smartphones -

MOSCOU: Résultats financiers de Gazprom au 1T - (16H00)

JEUDI 2 JUILLET 2020

FRANCE

BORDEAUX: Décision de la cour d'appel de Bordeaux dans le volet pénal du classement des grands crus de Saint-Emilion entaché de soupçons d'impartialité - Cour d'appel de Bordeaux

RENNES: Délibéré suite au recours d'habitants de Saint-Malo contre une entreprise d'engrais -

PARIS: Wendel - Assemblée générale -

PARIS: Assises du Très Haut Débit - Aménagement numérique du territoire : Quelle politique pour un nouvel élan ? - Maison de la Chimie - 28 rue Saint-Dominique (7e) (08H00)

PARIS: AMF - Présentation Cartographie 2020 des marchés et des risques - Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse - (2e) (09H00)

PARIS: Banque de France - Conférence de presse - Comment favoriser une meilleure gestion des risques climatiques par le secteur financier ? - Visioconférence (09H30)

MONTROUGE: Web-conférence de presse à l'occasion de la parution de l'Insee Références "Emploi, chômage et revenus du travail" - Via logiciel zoom (10H00)

VENDREDI 3 JUILLET 2020

FRANCE

PARIS: Groupe Laurent-Perrier - publication des résultats annuels 2019-2020 - (07H30)

AÉROPORT DE ROISSY: Air France: la direction présente les conséquences sur l'emploi de sa stratégie, lors d'un comité social et économique central (CSEC) extraordinaire - (09H00)

NICE: NJJ, le holding de Xavier Niel, présente sa stratégie aux salariés de Nice-Matin lors d'un comité social et économique - (14H00)

ALLEMAGNE

BERLIN: Conférence de presse semestrielle en ligne de la fédération allemande de l'automobile VDA (bilan et perspectives pour le secteur) - aus dem VDA-Haus, Behrenstraße 35, 10117 Berlin, als Video-Call (Live-Konferenz über Microsoft Teams) (11H00)

eco/kb/eb