Disney : Captain Marvel toujours en tête du box-office

18/03/2019 | 16:59

'Captain Marvel', le dernier film de Disney, est resté au sommet du box-office pour le deuxième week-end consécutif, portant ses recettes à 760 millions de dollars, selon Comscore lundi.



Le film de super héros a ainsi rapporté quelque 189 millions de dollars, après avoir généré 455 millions de dollars le week-end dernier.



Il se place devant le drame taïwanais 'More Than Blue', qui a rapporté 41,3 millions de dollars ce week-end, pour un total de 57,7 millions de dollars à ce jour.





