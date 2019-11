Disney : Disney+ disponible demain aux USA, en mars en France

11/11/2019 | 16:13

Disney a annoncé en fin de semaine dernière que son service de streaming, baptisé Disney+, sera disponible en France le 31 mars 2020, soit plus de 4 mois après les Etats-Unis.



Disney+ sera en effet proposé aux consommateurs américains dès demain.



Pour concurrencer Netflix, Disney+ s'appuiera sur des franchises comme Star Wars et Marvel, sur le catalogue des Pixar et de ses propres productions, ainsi que sur le catalogue de la Fox, dont l'intégrale des Simpsons.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.