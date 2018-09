Disney : Michael Froman (Mastercard) rejoint le Board

14/09/2018 | 13:09

Disney annonce ce jour la nomination de Michael Froman, vice-président du groupe Mastercard, en tant que nouvel administrateur.



Pour Mastercard, il a été en charge de la création de nombreux partenariats stratégiques avec des gouvernements, des ONG et d'autres institutions.



Avant de rejoindre Mastercard, Michael Froman a été représentant américain au commerce entre 2013 et 2017, négociant des partenariats commerciaux internationaux et des investissements pour le compte des États-Unis. Il a également été conseiller pour les affaires économiques internationales auprès du président Barack Obama.





