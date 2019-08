Disney : Spider-Man pourrait dire au-revoir à Iron Man

21/08/2019 | 10:25

Selon plusieurs médias américains, les studios Marvel, propriété depuis 2009 du groupe Disney, ont décidé de ne plus mettre en scène Spider-Man, dont les droits appartiennent à Sony, dans leurs prochains films, pour se concentrer sur d'autres franchises.



La raison ? Une querelle entre les deux géants, qui avaient signé un accord en 2015 permettant à l'homme-araignée d'apparaître dans les films et la trame scénaristique Marvel, Disney obtenant une petite partie des revenus en échange de la présence du personnage. Selon les médias US, Disney avait demandé à devenir producteur des films à hauteur de 50% de sorte à obtenir une plus grosse part du gâteau. Ce que Sony a refusé, préférant maintenir les termes actuels de l'accord.



Ni Sony ni Disney n'ont commenté ces informations.





