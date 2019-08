Disney : 'Toy Story 4' dépasse le milliard au box-office

16/08/2019 | 10:09

Le film d'animation 'Toy Story 4' a franchi cette semaine le seuil du milliard de dollars de recettes dans le monde, annoncent les studios Disney.



La production Pixar, sortie sur les écrans au mois de juin, avait rapporté en date du 14 août 1,0017 milliard de dollars au box-office mondial, précise Disney.



Il s'agit du cinquième film Disney à dépasser le cap du milliard de dollars de recettes cette année.



Aux Etats-Unis et au Canada, 'Toy Story 4' a enregistré des recettes de 421,8 millions de dollars, ce qui en fait le cinquième film d'animation le plus vu en Amérique du Nord.



A l'international, le total s'élève à 579,9 millions de dollars, alors que le film doit encore sortir dans des pays comme l'Allemagne, ainsi que sur les marchés scandinaves.



Le budget du film est estimé à 200 millions de dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.