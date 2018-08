Disney : Zynga va développer au moins un jeu mobile Star Wars

22/08/2018 | 12:37

Le développeur de jeux en ligne Zynga annonce ce mercredi la signature d'un accord de licence pluriannuel avec Disney, portant sur le développement d'un nouveau jeu Star Wars mobile en free-to-play.



Cet accord comprend une option pour un second jeu, précise le développeur.



Dans le cadre de cet accord, Zynga assumera également la gestion de 'Star Wars: Commander', un jeu de stratégie en temps réel gratuit développé par Disney et lancé en 2014.





