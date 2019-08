Disney : accord de distribution avec Charter

15/08/2019 | 13:05

Disney a annoncé jeudi avoir conclu un accord de distribution avec Charter Communications devant permettre aux abonnés du service de télévision Spectrum du câblo-opérateur de continuer à accéder à ses chaînes, dont ABC, ESPN et National Geographic.



L'accord - qui porte sur une vingtaine de chaînes dont une demi-douzaine nouvellement acquises auprès de Fox - inclut notamment Disney Channel, FX et Fox Life.



L'accord prévoit également la diffusion, à compter de la semaine prochaine, de la chaîne sportive en continu ACC.



Le partenariat envisage par ailleurs la possibilité par Charter de distribuer les services de vidéo à la demande de Disney, tels que Hulu et ESPN+, ainsi que de proposer sa prochaine plateforme de streaming Disney+.



