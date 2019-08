Disney : des espaces mis en place dans les magasins Target

26/08/2019 | 13:01

Le distributeur américain Target a annoncé lundi qu'il allait mettre en place au sein de ses magasins, en vue des fêtes de fin d'année, des espaces entièrement dédiés aux produits Disney.



Ces 'corners' seront d'abord installés dans 25 points de vente de l'enseigne discount à compter du 4 octobre, avant d'être développés dans 40 autres magasins d'ici au mois d'octobre 2020.



Ces espaces - appelés à être exploités par Target - proposeront plus de 450 articles de marques Disney, Pixar, Marvel et Star Wars, dont une centaine étaient jusqu'ici uniquement disponibles à travers le réseau Disney.



Leur lancement précédera la sortie en salles de 'La Reine des Neiges 2' et de 'Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker'.



D'une superficie moyenne de 70 m2, ces 'magasins dans les magasins' ('shop-in-shop') seront aménagés entre les rayons jouets et habillement pour enfants des supermarchés Target.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.