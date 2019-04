Disney : dévoile son service de streaming, l'action gagne 11%

12/04/2019 | 16:23

Disney a présenté son premier service de streaming, et les objectifs ambitieux fixés par le géant des médias pour le nouveau produit. Ces nouvelles font bondir les actions de près de 11% aujourd'hui à la Bourse de New York.



Lors de sa journée des investisseurs à Burbank, la société californienne a dévoilé Disney +, son premier nouveau service de streaming, qui sera lancé en novembre 2019.



Dans une note adressée aux clients aujourd'hui, les analystes du Credit Suisse ont déclaré que l'interface utilisateur, la qualité du contenu, les marques et les efforts de marketing à venir sont tous ' impressionnants '.



'Mais ce qui a retenu l'attention, c'est l'objectif d'un nombre total d'abonnés de Disney + de 60 millions à 90 millions au cours de l'exercice 2024', a déclaré le bureau d'analyses. Credit Suisse souligne que le marché attend environ 50 millions d'abonnés.



'En plus, la direction qui vise la rentabilité de Disney + au cours de l'exercice 2024 était en avance sur la plupart des attentes'.



