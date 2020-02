Disney : les actions chutent après le départ du DG

26/02/2020 | 16:12

Les actions de Disney sont en forte baisse après l'annonce de manière inattendue par le géant américain de la démission de Bob Iger, son DG pendant les 15 dernières années.



Disney a annoncé que Bob Chapek - le président de sa division parcs, expériences et produits - avait été nommé immédiatement directeur général.



Bob Chapek, qui travaille pour l'entreprise depuis 1993, deviendra le septième DG de l'histoire sur près de 100 ans de Disney.



'Avec le lancement réussi des activités de vente directe aux consommateurs de Disney et l'intégration en bonne voie de Twenty-First Century Fox, je pense que c'est le moment optimal pour passer à un nouveau DG', a déclaré Bob Iger.



