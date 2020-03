Disney : les prévisions d'un analyste sur 2020

13/03/2020 | 16:34

Le groupe Disney a annoncé la fermeture de ses parcs Disneyland en Floride et en France, en raison du coronavirus.



Crédit Suisse indique avoir réduit sa prévision d'EBIT de Disney de 2,2 milliards de dollars pour l'année 2020 à 12,4 milliards de dollars et le BPA de 1,00 $ à 4,18 $, tandis que pour l'exercice 2021, Crédit Suisse réduit ses prévisions d'EBIT de 307 M$ à 16,0 milliards de dollars et le BPA de 0,12 $ à 5,70 $.



Crédit Suisse réitère son conseil à surperformance sur la valeur mais abaisse son objectif de cours de 13 $ à 150 $.



' L'absence d'événements sportifs le mois prochain sera un test potentiel pour le bouquet de télévision payante dépendant du sport et un facteur probablement positif pour les services de streaming ' indique le bureau d'analyses.



' Nous supposons que les parcs resteront fermés pendant un mois (par rapport aux 16-18 jours annoncés), puis se rétabliront au cours des prochains trimestres. Les employés de Parcs continueraient d'être payés pendant les fermetures, augmentant la pression sur les marges par rapport à des arrêts plus brefs antérieurs (ouragans, 9/11) ' rajoutent les analystes.



