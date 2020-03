Disney : report du lancement de Disney + en France

23/03/2020 | 10:04

Mauvaise nouvelle pour les enfants en confinement (et les adultes qui voulaient profiter du catalogue comprenant Marvel et Star Wars) : Disney a annoncé ce week-end le report du lancement de Disney +, son service de streaming, en France.



Initialement prévu pour le 24 mars, ce lancement est désormais fixé au 7 avril.



La raison ? Disney a accédé à une demande du gouvernement français, qui craignait un engorgement d'Internet en période de confinement dû au COVID-19.







