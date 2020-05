Disney se prépare à son tour à la réouverture de ses parcs

NEW YORK/LOS ANGELES, 27 mai (Reuters) - Walt Disney Co se prépare à rouvrir progressivement ses parcs d'attraction à partir du 11 juillet prochain, notamment celui de Floride, plus grand parc à thème de la planète, si le gouverneur de l'Etat donne son feu vert.

Ces réouvertures s'accompagneront de la mise en place de mesures de sécurité, tant pour le personnel que pour la clientèle, a annoncé mercredi la direction du groupe.

Employés et visiteurs seront notamment soumis à des prises de température et devront porter des masques. Les célèbres parades qui ont fait la réputation de Disney ne seront en revanche pas organisées, pas plus que les feux d'artifices, pour éviter les regroupements de foule.

Les paiements sans contacts ou par téléphonie mobile seront encouragés, ont-ils encore déclaré.

Disney a progressivement fermé ses parcs d'attraction à partir de janvier. Celui de Shanghai est le premier à avoir rouvert, le 11 mai, et il accueille actuellement environ 20.000 personnes par jour.

Sur son site internet, Disneyland Paris, un des principaux sites touristiques français, dit ne pas être en mesure d'annoncer de date de réouverture. (Helen Coster et Lisa Richwine; version française Nicolas Delame)