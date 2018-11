Disney : signe un contrat avec Jam City pour des jeux mobiles

14/11/2018 | 14:27

Disney et Jam City annoncent ce jour la signature d'un partenariat pluriannuel, portant sur le développement de jeux pour mobile.



Jam City va ainsi développer une liste de nouveaux jeux pour mobiles (le premier d'entre eux devant être un jeu créé à partir de la suite de 'La Reine des Neiges'), basés sur la propriété intellectuelle de Walt Disney Animation Studios et de Global Pixar. Il reprendra également le rôle d'éditeur du jeu pour mobiles Disney Emoji Blitz.



'Alors que notre activité d'octroi de licence pour les jeux Disney Animation et Pixar s'est développée au cours de la dernière année, et que nous avons plusieurs développeurs de premier plan pour créer les jeux Disney, cette transaction avec Jam City représente une opportunité significative à long terme pour notre activité de jeux, et pour la future gamme de jeux Disney et Pixar', confie Kyle Laughlin, Vice-président senior des Jeux et expériences interactives, chez Disney.





