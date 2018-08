Disney : sucès de 'Ant-Man et la Guêpe' au box-office mondial

27/08/2018 | 13:21

comScore indique que 'Ant-Man et la Guêpe' de Walt Disney a engrangé 73 millions de dollars au box-office mondial sur le week-end, grâce à un démarrage en trompe en Chine où ce film de superhéros a récolté 68 millions sur trois jours.



La société d'analyse publicitaire ajoute qu'aux Etats-Unis et au Canada, la comédie 'Crazy Rich Asians' produite par Warner Bros a confirmé son surprenant succès en réalisant 25 millions de dollars de recettes sur le week-end.



