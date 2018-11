Jam City : et Disney annoncent un partenariat pluriannuel de développement de jeux pour mobiles

Jam City va développer une liste de nouveaux jeux pour mobiles, basés sur la propriété intellectuelle des emblématiques Walt Disney Animation Studios et Global Pixar, et reprendra le rôle d’éditeur du célèbre jeu pour mobiles Disney Emoji Blitz

Jam City, un leader du divertissement pour mobiles a annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat pluriannuel de développement de jeux pour mobiles, avec Disney, comprenant la reprise par Jam City du célèbre jeu pour mobiles de Disney, Disney Emoji Blitz. Les membres de Glendale Games Studio de Disney rejoindront Jam City et continueront à exploiter et à développer Disney Emoji Blitz, au sein de l’équipe Jam City. Jam City aura également le droit de développer de nouveaux jeux pour mobiles, basés sur les personnages et les histoires emblématiques de Pixar et Walt Disney Animation Studios. Le premier jeu que Jam City et Disney prévoient de développer est un jeu pour mobiles basé sur la suite de la Reine des neiges de Disney.

« Jam City est fier de s’associer avec Disney », a déclaré Chris DeWolfe, cofondateur et PDG de Jam City. « Disney est le leader mondial en termes de marques et de personnages populaires capables de susciter l’enthousiasme des fans depuis des décennies. Le leadership de Jam City dans le divertissement pour mobiles, basé sur la propriété intellectuelle du divertissement, emblématique, fait de notre entreprise un partenaire idéal pour développer une gamme de nouveaux jeux pour mobiles avec les franchises les plus populaires de Disney. »

« Alors que notre activité d’octroi de licence pour les jeux Disney Animation et Pixar s’est développée au cours de la dernière année, et que nous avons plusieurs développeurs de premier plan pour créer les jeux Disney, cette transaction avec Jam City représente une opportunité significative à long terme pour notre activité de jeux, et pour la future gamme de jeux Disney et Pixar », a confié pour sa part Kyle Laughlin, Vice-président senior des Jeux et expériences interactives, chez Disney. « Nous sommes impatients de voir comment Jam City et l’équipe incroyablement talentueuse derrière Disney Emoji Blitz développeront le jeu et la franchise déjà populaires, et comment Jam City apportera aux prochains titres son empreinte mondiale et son expertise dans le développement de jeux pour mobiles durables et réussis. »

Par l’intermédiaire de Disney Emoji Blitz, les joueurs collectionnent et associent des centaines d’emojis Disney Animation, Pixar et Star Wars. Les joueurs du jeu gagnent également des prix, accomplissent des missions, et découvrent les nouveaux emojis des personnages de Disney Animation : Wreck-It Ralph, Mickey Mouse & Friends, Disney Villains, Toy Story de Pixar, et bien plus encore. Disney Emoji Blitz éveille l’intérêt des utilisateurs en combinant un jeu unique d’attaque éclair en 3 matchs, avec un mécanisme élaboré de collecte d’emojis.

Disney Emoji Blitz est actuellement disponible dans l’App Store et dans Google Play. D’autres titres gratuits pour mobiles, développés dans le cadre de l’accord entre Jam City et Disney seront disponibles partout dans le monde sur l’App Store et Google Play.

À propos de Jam City

Jam City est un leader du divertissement pour mobiles, fournissant des jeux uniques et profondément divertissants qui intéressent de larges publics à travers le monde. Jam City a été créée en 2009 par le cofondateur et PDG de MySpace, Chris DeWolfe et Josh Yguado, ancien dirigeant de la 20th Century Fox. Véritable puissance créative, Jam City est à l’origine de quelques-unes des franchises de jeux mobiles sociaux les plus rentables et les plus indémodables, parmi lesquelles Cookie Jam (vainqueur du Prix Facebook « Jeu de l’année ») et Panda Pop. Jam City est le studio incontournable pour Hollywood, ayant développé des jeux mobiles immersifs et riches en narration, autour de marques de divertissement emblématiques telles que Harry Potter, Family Guy et Marvel Avengers. Jam City possède des studios à Los Angeles (siège social), San Francisco, San Diego, Bogota et Buenos Aires. L’équipe de Jam City est reconnue pour son excellence créative et son innovation technologique dans des domaines clés incluant la narration, la science des données, et les perspectives du public.

À propos de la division Parcs, expériences et produits grand public, de Disney

La division Parcs, expériences et produits grand public, de Disney est le segment commercial de The Walt Disney Company (NYSE :DIS), qui apporte la magie des histoires, personnages et franchises de Disney dans la vie quotidienne des familles et fans du monde entier afin de créer des souvenirs pour toute une vie. Les activités emblématiques des voyages et loisirs de l’entreprise comprennent six destinations vers des complexes hôteliers situés aux États-Unis, en Europe et en Asie ; une ligne de croisières de premier plan ; un luxueux complexe hôtelier familial balnéaire à Hawaï ; un programme apprécié d’accès à la propriété de résidences de vacances ; et une activité primée d’aventures familiales guidées. Les opérations des produits grande consommation, de Disney comprennent l’activité de concession de licence internationalement reconnue ; le plus grand éditeur mondial de presse pour enfants ; des sites de magasins Disney dans le monde entier ; et la plateforme de commerce électronique Disney. Ces expériences sont créées par Walt Disney Imagineering, la force innovante chargée du contrôle des produits et expériences de classe mondiale, du segment, depuis les lieux immersifs jusqu’aux jouets interactifs, sans oublier tout ce qui se trouve entre les deux.

