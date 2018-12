La valeur du jour à Wall Street - DISNEY : les Yankees de New York cherchent à racheter le réseau sportif régional YES

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Une partie des actifs de la 21st Century Fox « Yankee Entertainment and Sports Network LLC » (YES) que Disney (+0,67% à 107,20 dollars) doit vendre - pour que le gouvernement approuve l'achat de la majorité de l'entreprise - intéresse. Selon une information du Wall Street Journal, les Yankees de New York, qui détiennent actuellement 20% de YES, sont en pourparlers avec Amazon.com et le groupe de médias Sinclair Broadcast Group pour former un partenariat afin de se porter candidat au rachat du réseau sportif régional de l'équipe.Les Yankees de New York se sont entretenus avec divers partenaires potentiels pour acheter le réseau, pour lequel Disney cherche à obtenir de 5 à 6 milliards de dollars, précise le quotidien des affaires.