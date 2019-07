MARVEL STUDIOS et AVENGERS : ENDGAME vers les plus grosses recettes de tous les temps

Depuis sa sortie en salles il y a deux mois, le dernier film de MARVEL a déjà généré 2,76 milliards de dollars, contre 2,79 milliards pour le record AVATAR.

Marvel Comics, créé en 1939, décide de mettre aux enchères des droits pour le cinéma pour la première fois en 1985. Il s’agit des droits d’adaptation de Spider-Man, finalement acquis par Cannon Group. En 1993, MARVEL STUDIOS est créé, puis racheté en 2009 par la visionnaire WALT DISNEY COMPANY.

La liste est longue des films de super héros qui engrangeront des millions de dollars depuis 2009. Par ordre chronologique : Iron Man, L’incroyable Hulk, Thor, Captain America, Avengers, Doctor Strange, Spider-Man, Captain Marvel. Sachant qu’il s’agit de « franchises », chaque film déclinant des suite (dès lors que le premier épisode a été prolifique.

La franchise Avengers justement, s’est déclinée en 4 films jusqu’à aujourd’hui et on peut parier à 100% qu’il y aura une nouvelle suite. Avengers sort en 2012, suivi de Avengers : L’Ere d’Ultron en 2015, de Avengers : Infinity War en 2018, avant Avengers : Endgame ce printemps 2019.

La franchise Avengers marche si bien pour une raison simple : elle regroupe plusieurs super-héros. Chaque fan est content de voir son héros préféré, et les relations entre chaque héros plaisent également beaucoup.

Si MARVEL STUDIOS a déjà gagné le jackpot avec AVENGERS : ENDGAME, l’enjeu des prochains mois est crucial. En effet la communication autour d’un film qui serait numéro 1 de tous les temps pourrait encore enfoncer le clou d’entrées supplémentaires... Ce film serait le super héros du cinéma mondial.

Pour combler ce gap de 28 millions de dollars d’entrées qui le sépare d’AVATAR, AVENGERS : ENDGAME ressort en version rallongée, réintégrant une scène coupée au montage de la première version et rajoutant une vidéo au générique du réalisateur Anthony Russo. Cette V2 sort à une période très propice en France (fête du cinéma) et le nombre de salles à la diffuser est doublé aux Etats-Unis et au Canada, à 2 000.

MARVEL STUDIOS est donc une marque de WALT DISNEY COMPANY, cotée à New-York. L’action DISNEY progresse de +65% sur 5 ans et les éléments de notoriété Web 5 ans de MARVEL sont également haussiers.