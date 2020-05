La plateforme s’est lancée à une période idéale en France : le 7 avril en plein cœur du confinement. Etat des lieux du marché.

L’enjeu est énorme : d’ici 2025, le marché du streaming de vidéo à la demande devrait atteindre 750 millions d’abonnés, soit 75 milliards de dollars par an ! Mais la majorité des foyers ne souscriront qu’à une seule offre est la concurrence va donc faire rage.

DISNEY+ a démarré en novembre 2019 aux Etats-Unis et compte déjà … 30 millions d’abonnés ! Netflix est né en 2010 et compte 167 millions d’abonnés. Les deux performances sont extraordinaires. On peut difficilement les comparer et proratiser (si Disney+ finit sa première année pleine à 40 millions d’abonnés il ne parviendra pas à 400 millions 10 ans plus tard…). D’autant que Disney+ est commercialisé deux fois moins cher que Netflix (respectivement 7 euros et 13,5 euros en moyenne). Le prix moyen de tous les acteurs leaders devrait se situer à 12 euros.

Les spécialistes imaginent le classement suivant d’ici à 2025 : Netflix (environ 270 millions d’abonnés), Disney+ et Amazon Prime Vidéo à égalité (à environ 120 millions), HBO Max en 4ème place (à 30 millions d’abonnés) et Apple TV+ à 28 millions.

La diversité et l’exclusivité des contenus sera le facteur clé de succès du modèle. Comme souvent les 5 acteurs sont issus de deux profils : ceux qui existaient avant Internet et qui ont dû s’adapter au digital (Disney et HBO) et les purs « techno » Netflix, Amazon et Apple. Les capacités à combiner savoir faire et puissance financière feront aussi les premiers et les derniers de ce Top 5 (Apple TV+ a du cash mais ni la culture cinéma de Disney ni le génie pure player de Netflix...).

Cette rivalité de profil est d’ailleurs évoquée dans la série à succès "Succession" dont les héros (père et enfants) sont à la tête d’une multinationale née dans « l’ancien monde » et exerçant dans l’information et le divertissement TV et les parcs à thème. La société doit se vendre ou être le seul groupe média ancienne école au monde. "Succession" est produit par ... HBO.