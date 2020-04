Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

The Walt Disney Company a déclaré lundi avoir signé un accord portant sur un crédit non garanti de 5 milliards de dollars afin de renforcer ses liquidités pour surmonter les retombées de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Cet accord arrivera à échéance le 9 avril 2021 et pourra être prolongé, avec acceptation des prêteurs, d'une année supplémentaire au moment de l'échéance.