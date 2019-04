WALT DISNEY : lance son service de streaming Disney+ en novembre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walt Disney a dévoilé, lors de sa journée investisseurs, un premier aperçu de l'offre streaming Disney+, qui sera lancée aux États-Unis, le 12 novembre prochain, à 6,99 dollars par mois. Ce service comprendra du contenu original de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic et permettra au groupe de se positionner directement en concurrence avec Netflix ou encore Amazon Prime Video. En plus de cette vaste bibliothèque de contenu, Disney+ lancera dans sa première année plus de 25 séries originales et 10 films/documentaires."Nous sommes convaincus que la combinaison de nos histoires uniques, de nos marques bien-aimées, de nos franchises iconiques et de notre technologie de pointe fera de Disney+ un produit qui se démarquera sur le marché et offrira une valeur significative aux consommateurs et aux actionnaires ", a déclaré M. Iger, Directeur général du groupe.