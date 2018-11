WALT DISNEY : se joue du consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Walt Disney a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Au quatrième trimestre de son exercice fiscal 2018, le groupe de médias et de divertissement a réalisé un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars, en hausse de 33%. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,48 dollar, au dessus du consensus qui le donnait à 1,34 dollar. Le chiffre d'affaires a atteint 14,3 milliards, en progression de 12%. Les analystes tablaient sur 13,7 milliards.Le chiffre d'affaires TV/média a grimpé de 9% à 5,96 milliards. Celui des parcs d'attraction et autres a progressé également de 9% à 5,07 milliards. Le chiffre d'affaires du cinéma a bondi de 50% à 2,15 milliards, dopé entre autres par le succès du film "Ant-Man et la Guêpe".