WALT DISNEY : verse 5 millions de dollars pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris

Walt Disney va verser 5 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, après l'incendie dévastateur. Le groupe s'est notamment inspiré du monument pour réaliser "Le bossu de Notre-Dame", en 1996. "Notre-Dame est un phare d'espoir et de beauté qui définit le cœur de Paris et l'âme de la France depuis des siècles, inspirant respect et admiration pour son art et son architecture et pour sa place durable dans l'histoire humaine", a commenté le groupe.