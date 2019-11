Walt Disney : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre

08/11/2019 | 10:17

Walt Disney a publié un bénéfice net divisé par trois à 785 millions de dollars pour son dernier trimestre 2018-19, soit 0,43 dollar par action. Hors exceptionnel, le BPA s'est tassé de 28% à 1,07 dollar, mais battant de 11 cents le consensus.



Le géant du divertissement a vu son résultat opérationnel des segments augmenter de 5% à 3,44 milliards, pour des revenus en hausse d'un tiers à 19,1 milliards, avec notamment des progressions de 22% pour les médias et de 52% pour les studios.



Cette dernière progression reflète les performances en salles de The Lion King, Toy Story 4 et Aladdin au cours du trimestre écoulé, à comparer à celles d'Incredibles 2 et d'Ant-Man And The Wasp un an auparavant.



