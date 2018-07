Walt Disney : Les actionnaires de Fox approuvent la vente d'actifs à Disney

Les résultats ont été annoncés à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de chacun des deux groupes à New York.

Ces actifs ont fait l'objet d'une bataille entre Disney, géant du divertissement, et Comcast, premier câblo-opérateur aux Etats-Unis, qui a fini par jeter l'éponge ce mois-ci après le relèvement de l'offre de son concurrent.

Cette lutte entre Disney et Comcast est intervenue sur fond de bouleversement plus global dans l'industrie des médias et du divertissement, où des alliances se nouent à coups de dizaines de milliards de dollars pour tenter de résister à la concurrence de nouveaux acteurs comme Netflix et Amazon.

(Sheila Dang; Bertrand Boucey pour le service français)