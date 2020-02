Walt Disney cartoon(ne) toujours

En 2019 le business de Mickey Mouse a vu ses revenus augmenter de 17% pour atteindre 69,6 milliards de dollars. Les recettes de Walt Disney proviennent principalement des services (87%) et dans une moindre mesure des produits (13%).

Walt Disney génère 40% de son chiffre d'affaires avec ses onze parcs d'attraction. Les sept Disneyland situés aux Etats-Unis ont rapporté l'an dernier à eux seuls 17,4 milliards de dollars, une augmentation annuelle de 7%. La dépense par chambre chez Mickey a atteint 353$ en moyenne aux Etats-Unis en 2019, soit 8$ de plus qu'en 2018.

Le groupe développe parallèlement des activités de vente de croisières (Disney Cruise Line), d'organisation de voyages (Disney Vacation Club et Adventures By Disney) et de conception et de développement de parcs et d'actifs immobiliers.



Le géant aux 223 000 employés génère aussi 35% de son chiffre d'affaires en exploitant ses chaînes de télé et de radio telles que ABC Television Network, Disney Channel et National Geographic pour n'en citer que quelques-unes. Les reste des revenus provient de l'exploitation de studios d'animation et de production artistiques et de la vente de produits dérivés tels que les livres d'enfants, les jouets ou les jeux vidéo.

L'action Walt Disney cote aujourd'hui 141$. Elle a doublé en quatre ans et devrait continuer sur sa lancée, si l'on en croit les analystes.